U2: Neues Video "The Blackout"

U2 haben einen ersten Song aus ihrem neuen Album ‚Songs Of Experience‘ veröffentlicht. Am Mittwochabend (30. August) konnten sich die Fans freuen, denn die irische Rockband brachte das erste Mal innerhalb der letzten drei Jahre neues Musikmaterial auf den Markt.

Foto: Universal Music

Zum Track ‚The Blackout‘ wurde auf Facebook zugleich ein Video veröffentlicht, das in Amsterdam gefilmt wurde und bei dem Richie Smyth Regie führte. Mittlerweile wurde der Schwarz-Weiß-Clip schon fast zwei Millionen Mal angeklickt. Doch für alle Fans gibt es noch mehr gute Nachrichten: Die Leadsingle von ‚Songs Of Experience‘ wird schon am nächsten Mittwoch (6. September) veröffentlicht und soll ‚You’re The Best Thing About Me‘ heißen.

The Blackout ‘The Blackout’, just for you. From upcoming album Songs of Experience. Tune in now. First single, ‘You’re The Best Thing About Me’ coming Sept. 6th #U2TheBlackout #U2SongsofExperience "In the darkness where we learn to see” Publié par U2 sur mercredi 30 août 2017

Am selben Tag werden Bono und Co. auch weitere Details zur neuen Platte preisgeben – es lohnt sich also, die Ohren weiter gespitzt zu halten und die Status-Updates der Gruppe zu verfolgen. Zuletzt hatten die Rocker 2014 die LP ‚Songs of Innocence‘ herausgebracht – höchste Zeit also, ihren Fans einen (würdigen) Nachfolger zu bieten. Im Moment ist die Band noch im Rahmen ihrer ‚Joshua Tree Tour‘ unterwegs, die sie Ende Oktober in São Paulo beendet.