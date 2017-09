Ashlee Simpson: Süße Liebeserklärung am 3. Hochzeitstag

Freitag, 01. September 2017, 12:39 Uhr

Ashlee Simpson hat ihrem Ehemann Evan Ross eine süße Liebeserklärung zum dritten Hochzeitstag gemacht. Die Sängerin und der Schauspieler gaben sich 2014 das Jawort und könnten nicht glücklicher sein, sich für immer aneinander gebunden zu haben.

Foto: WENN.com

Gemeinsam ziehen sie die zweijährige Tochter Jagger sowie Ashlees Sohn Bronx (8) aus der Beziehung mit Pete Wentz groß. Auf Instagram verlieh die Künstlerin ihren Gefühlen für ihren Liebsten nun mit einer rührenden Botschaft Ausdruck und dankte ihm für die wunderschöne gemeinsame Zeit.

Neben einem Bild der zwei Turteltauben, das sie in einer glücklichen Umarmung an ihrem Hochzeitstag zeigt, schrieb sie: „Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz. Es waren die drei besten Jahre meines Lebens dadurch, dass ich wusste, dass ich für den Rest meines Lebens neben dir aufwache. Danke dafür, dass du mir die beste Liebe gegeben hast.“ Die Musikerin fügt an: „Euphorisch… ich liebe dich. Und ja, ich habe Jaggers Haarclips gestohlen.“

Ein Beitrag geteilt von Ashlee Simpson Ross (@ashleesimpsonross) am 31. Aug 2017 um 13:56 Uhr

Doch auch der 29-Jährige verlieh seinen Gefühlen für die hübsche Blondine Ausdruck. So postete er eine Reihe Bilder des Paares von seiner Hochzeit und schrieb neben einem Foto: „Alles Gute, mein LIEBLING. Heute ist es drei Jahre her!! Ich bin wirklich der GLÜCKLICHSTE MANN auf Erden!! Ich freue mich darauf, für den Rest meines Lebens jeden Tag mit dir zu verbringen! Danke für all die Liebe, die du mir gegeben hast! Ich liebe dich so, so sehr.“ Einem anderen Schnappschuss fügte er einfach nur einige Herz-Emojis bei, während er bei einem Foto schrieb: „Tanze mit meiner Frau an unserem Hochzeitstag.“