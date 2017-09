Cara Delevingne dreht mit Orlando Bloom

Freitag, 01. September 2017, 12:25 Uhr

Cara Delevingne wird an der Seite von Orlando Bloom in ‚Carnival Row‘ zu sehen sein. Die 25-jährige Modelschönheit und Schauspielerin schnappte sich eine Rolle in der Amazon Original-Serie und wird damit dem ‚Fluch der Karibik‘-Star Gesellschaft leisten.

Foto: WENN.com

In ‚Carnival Row‘ schlüpft Delevingne in die Rolle eines Feen-Flüchtlings, Vignette Stonemoss, die von ihrem kriegsgeschundenen Heimatsland wegläuft und nach Burgue kommt, wo sie mit allerlei Vorurteilen gegen sich und ihre Art zu kämpfen hat. Dabei trägt sie ihre ganz eigenen Geheimnisse mit sich.

Bloom spielt den Polizeiinspektor Rycroft Philostrate, der eine Reihe an mysteriösen Morden, unter anderem den eines Feen-Showgirls in Carnival Row untersucht. Wie auch für Bloom ist ‚Carnival Row‘ für Delevingne die erste große TV-Rolle und dürfte damit ihren Weg in die Schauspielindustrie noch mehr ebnen.

Erst in diesem Jahr war sie im Science-Fiction-Film ‚Valerian – Die Stadt der Tausend Planeten‘ zu sehen und 2016 ergänzte sie das ‚Suicide Squad‘-Team um Regisseur David Ayer. ‚Carnival Row‘ soll 2019 ausgestrahlt werden und die Produktionen dazu beginnen laut ‚Deadline‘ schon in diesem Herbst in Prag. Produziert wird die Serie von Legendary Television, unterstützt von René Echevarria und Travis Beacham. (Bang)