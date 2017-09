Fiona Erdmann: Erstes Statement nach Tod ihres Ehemannes

Freitag, 01. September 2017, 10:45 Uhr

Fiona Erdmann äußert sich erstmals zum überraschenden Tod ihres „Noch-Ehemannes“. Vor fast zwei Monaten hatte die ehemalige ‚GNTM‘-Kandidatin ihren Noch-Ehemann Mohammed verloren, der in Wien mit seinem Motorrad in einen parkenden LKW gekracht war.

Ein Polizeisprecher sagte der ‚Bild‘-Zeitung damals über den Vorfall: „Der Hamburger kam nach dem Unfall in ein Spital, erlag dort aber seinen schweren Verletzungen.“ Bereits bei der Trennung vor zwei Jahren machte Fiona im Interview mit ‚OK!‘ klar, wie wichtig Mohammed ihr sei. Sie sagte damals: „Ohne ihn fühle ich mich gerade entwurzelt, als hätte man mich ins Universum geschmissen und ich tingel da so alleine rum.“

Nun hat sich die schöne Moderatorin in einem berührenden Facebook-Post erstmals wieder an ihre Fans gewandt und ihre Gefühle deutlich gemacht: „Ich bin einfach immer noch sprachlos, fassungslos und mir fällt es noch immer schwer, die richtigen Worte für all das zu finden. Vor allem, weil das Leben gerade einen Sack voll mit negativen Ereignissen über mich ausschüttet und eigentlich jeden Tag neue Dinge passieren, die mich noch nicht einmal dazu kommen lassen zu trauern oder mich einmal mit mir selbst zu befassen.“

Deshalb nehme die Trauer auch nicht ab: „Aber ich bin unendlich traurig, meine Gedanken an Mohamed reißen nicht ab und ich möchte zu all den Geschehnissen und meinen Gefühlen unbedingt was sagen. Nur kann ich das halt nicht jetzt. Ich hoffe, ihr versteht das.“

Trotzdem möchte sie nun wieder in ihren Job zurückkehren: „Um endlich auf andere Gedanken zu kommen, mal nicht nur mit Trümmerhaufenbeseitigung beschäftigt zu sein und leider, weil das Leben nun einfach auch weitergehen muss und auch Mohamed mich ermutigt hätte, weiterzumachen!“