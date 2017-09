Justin Bieber jetzt mit 100 Millionen Followern

Weltstar Justin Bieber kann sich nun über einen neuen Rekord freuen. Nur ein anderer Promi hat noch mehr Follower auf Twitter als er…

Der Sänger ist erst die zweite Person, die diesen Meilenstein auf der Mikroblogging-Seite erreicht hat. Einzig Popsternchen Katy Perry kann mehr Follower um sich versammeln – sie hatte die Marke bereits im Juni als erste Frau geknackt. Twitter selbst feierte diese besondere Gegebenheit mit einem Video, das die populärsten Hashtags des ‚Sorry‘-Interpreten zeigt. Dazu heißt es: „Wir leisten einander Gesellschaft seit Tweet Nummer eins. Herzlichen Glückwunsch @justinbieber für #100MBeliebers“.

Der Teenieschwarm ließ es sich natürlich nicht nehmen, den Post zu retweeten und auf seine außergewöhnliche „Leistung“ aufmerksam zu machen.

In each other's company since Tweet number one.

Congratulations @justinbieber on #100MBeliebers pic.twitter.com/ftaTRwFrHP

— Twitter Music (@TwitterMusic) 31. August 2017