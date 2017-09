Stimmgranate Sam Smith "sehr bald" mit neuer Musik zurück

Freitag, 01. September 2017, 9:00 Uhr

Sam Smith möchte schon bald neue Songs veröffentlichen. Der ‘Writing’s On The Wall’-Interpret hat bei seinen Fans für ordentlich Aufregung gesorgt: in einem rührenden Post kündigte der gefühlvolle Musiker laut ‘Entertainment Tonight’ auf Instagram neue Musik an, die schon sehr bald veröffentlicht werden soll.

Foto: WENN.com

So schrieb der 25-Jährige: „An meine wunderschönen Fans. Erst einmal möchte ich mich bedanken, dass ihr so geduldig seid und mir im letzten Jahr Zeit gegeben habt, in meinen Kopf zu flüchten und so frei Musik zu schreiben. Ich fühle mich so verjüngt und habe so viele Geschichten auf Lager, die ich Euch sofort erzählen will. Die Warterei ist vorbei. Schon sehr sehr sehr sehr bald wird etwas kommen. Ich habe gleichzeitig Angst und bin aufgeregt. Ich habe meine ganze Seele in dieses Album fließen lassen.“

Die Neuigkeiten kommen nun, nachdem ein Bekannter des Sängers behauptet hatte, dass der Musiker sein neues Album nach seinem Geburtsort, ‘The Pink House’ in 50 Heydon Road, benennen würde.

Dieser plauderte gegenüber ‘Daily Star’ vor wenigen Wochen aus: „Sam hat sich diesen Titel als ultimativen Tribut für seine Eltern Fred und Kate und seine Schwestern ausgesucht, die ihn und seine Träume immer unterstützt hatten. Sie hielten ihn nie davon ab, seine Träume zu verfolgen. Es wird also ein sehr persönliches Album.“

Anfang Juli traf sich Smith mit Produzenten-Legende Sam Smith auf dem Jazzfestival in Montreux. Ob das was zu bedeuten hat?