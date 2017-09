Das sind also die meist gestreamten Sommerhits 2017

Samstag, 02. September 2017, 18:32 Uhr

Spotify hat die Liste mit den meist gestreamten Sommerhits diesen Jahres veröffentlicht. Der Herbst rückt immer näher und deshalb bietet sich eine gute Gelegenheit, um den erfolgreichsten Songs der letzten Monate Revue passieren zu lassen.

Luis Fonsi in Action. Foto: Oscar Gonzalez/WENN.com

An erster Stelle der globalen Spotify-Hitliste steht – wenig verwunderlich – ‚Despacito‚ von Luis Fonsi und Daddy Yankee feat. Justin Bieber. Unglaubliche 786 Millionen Streams kann der Latin-Song nämlich verzeichnen. Interessanterweise hat der Track bei Youtube über 2 Millionen Dislikes.

An zweiter Stelle folgt DJ Khaleds ‚Wild Thoughts‘, das in Zusammenarbeit mit Rihanna und Bryson Tiller entstanden ist.

Das Siegertreppchen komplett macht ‚Unforgettable‘ von French Montana und Swae Lee. Platz vier hat sich erneut DJ Khaled mit seinem Track ‚I’m The One‘ gesichert, für das er Chartgaranten wie Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper und Lil Wayne mit an Bord holte.

Die Top 5 komplett macht ‚Mi Gente‘ von J Balvin und Willy William. Ed Sheeran landete mit seinem Megahit ‚Shape Of You‘ auf Platz sechs, während sich Calvin Harris mit seinem Lied ‚Feels‘, für das er mit Katy Perry, Pharrell Williams und Big Sean zusammenarbeitete, mit Platz sieben begnügen muss.

Erwähnenswert ist, dass lediglich sieben weibliche Künstler in der Top 30-Liste vorkommen. Nur drei Songs sind die direkten Erzeugnisse von Musikerinnen – nämlich ‚Sorry‘ von Demi Lovato, ‚Your Song‘ von Rita Ora und ‚Pretty Girls‘ von Maggie Lindemann.

Dagegen sind gleich fünf spanische Songs in den Top 30 aufzufinden – weshalb der Spotify-Mitarbeiter Rocio Guerrero 2017 auch den „Sommer der Latin-Musik“ betitelte.

Hier die offizielle Spotify-Top 10:

1. Despacito (Remix) – Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber

2. Wild Thoughts – DJ Khaled, Rihanna, Bryson Tiller

3. Unforgettable – French Montana, Swae Lee

4. I’m The One – DJ Khaled, Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper, Lil Wayne

5. Mi Gente – J Balvin, Willy William

6. Shape Of You – Ed Sheeran

7. Feels – Calvin Harris, Katy Perry, Pharrell Williams, Big Sean

8. Attention – Charlie Puth

9. Strip That Down – Liam Payne, Quavo

10. Thunder – Imagine Dragons