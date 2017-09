Dominic Cooper: Alle "Mamma Mia"-Stars wieder mit an Bord

Samstag, 02. September 2017, 14:07 Uhr

Dominic Cooper hat bestätigt, dass der originale Cast von ‚Mamma Mia‘ wieder bei der Fortsetzung mit an Bord sein wird.

Der Brite spielt in dem Erfolgsfilm von 2008 – der auf dem gleichnamigen Musical basiert – die Rolle des Sky.

Foto: WENN.com

In diesem Jahr bestätigten neben Cooper auch die Hollywood-Stars Amanda Seyfried, Meryl Streep und Pierce Brosnan, dass sie im Sequel erscheinen. Nun hat der 39-Jährige angekündigt, dass auch Colin Firth, Julie Walters und Stellan Skarsgård wieder im Streifen zu sehen sind. Im Interview mit ‚BANG Showbiz‘ sagt er: „‚Mamma Mia 2‘ befindet sich in der Entstehung. Wir tanzen alle. Der ganze originale Cast kommt zurück, wir sind alle mit dabei.“

Die Dreharbeiten samt Tanzproben und Außenaufnahmen bezeichnet der Star als äußerst anstrengend, denn er schildert scherzhaft: „Wir fühlen uns untenrum alle ein wenig ausgeleiert und haben alle noch mehr Sonnenbrand bekommen.“

Das Drehbuch stammt von ‚Best Exotic Marigold Hotel‘-Autor Ol Parker, der zudem die Regie übernimmt. Zu hören gibt es auf jeden Fall viele ABBA-Hits, die es nicht in den ursprünglichen Film geschafft hatten. Doch auch „alte Favoriten“ sollen laut einem offiziellen Twitterpost auf der Filmseite wieder zu hören sein.

Vergangene Woche haben die langersehnten Dreharbeiten zu „Mamma Mia! Here We Go Again“ begonnen. Diesmal dreht sich alles darum, wie in der Vergangenheit geknüpfte Beziehungen die Gegenwart beeinflussen. Lilly James übernimmt dabei die Rolle der jungen Donna, Alexa Davies (X+Y) und Jessica Keenan Wynn (Go Green) schlüpfen in die Rollen der jungen Rosie und Tanya und machen Donna and the Dynamos komplett. Der junge Sam wird von Jeremy Irvine (Fallen – Engelsnacht) gespielt, während Josh Dylan (Allied: Vertraute Fremde) und Hugh Skinner (Kill Your Friends) Bill und Harry spielen