Irre Gerüchte: Leonardo DiCaprio als Joker?

Samstag, 02. September 2017, 12:39 Uhr

Spielt Hollywoodstar Leonardo DiCaprio erstmals in einer Comicverfilmung mit? Angeblich ist der 42-jährige im Gespräch für die Rolle des Bösewichts Joker.

Foto: WENN.com

Bekanntlich soll es ein Batman-Spin-Off unter der Regie von „Hangover“-Regisseur Todd Phillips geben, das sich vor allem dem Joker und seiner Vorgeschichte widmet. Nun soll angeblich Martin Scorsese als Produzent mit an Bord kommen, behauptet der ‚Hollywood Reporter‘ am Freitag. Mit dessen Verpflichtung wolle man – dem Bericht zufolge – auch DiCaprio an Land zu ziehen. Beide haben ja immerhin fünf ziemlich erfolgreiche Filme zusammen gedreht: Gangs of New York“, „Aviator“, „Departed – Unter Feinden“, „Shutter Island“ und „The Wolf of Wall Street“. Und ja, Martin Scorseses Name galt als Überraschung für dieses Projekt.

Jared Leto, der den Joker zuletzt 2016 in „Suicide Squad“ spielte, sei „noch nicht einmal gefragt worden“ und habe angeblich seinen „Unmut“ darüber gegenüber seinem Management geäußert heißt es weiter, ohne Quellen zu benennen. Der 30-Seconds-To-Mars-Musiker soll aber in den geplanten Filmen ‚Suicide Squad 2‘ und dem Spin-Off ‚Harley Quinn & Joker‘ erneut in die Rolle schlüpfen.

Das Magazine ‚The Wrap‘ ging der Story rund um die Joker-Neubesetzung auf den Grund und berichtet, ein Insider „mit tiefem wissen rund um die DC Projekte“ bezeichneten den Bericht um die Personalien als „falsch“. Auch weil sich Scorseses Engagement noch in einem sehr frühen Stadium befände. Selbst der ‚Hollywood Reporter‘, in dessen Bericht wohl eher der Wunsch der Vater des Gedanken war, Leonardo DiCaprio mit der Hauptrolle zu besetzen, schrieb: „Es gibt kein Angebot für DiCaprio, und Quellen sagen, dass Scorseses Vertrag noch nicht einmal abgeschlossen ist.“ Fakt ist also: Nichts davon wurde bisher offiziell bestätigt!

Der neue Joker-Ableger gehört nicht zum bisherigen DC Extended Universe, sondern wird unter neuer, eigener Flagge von Warner Bros produziert.

Bisher spielten Jack Nicholson (80), Heath Ledger (?28) und Jared Leto (45) den Bösewicht aus Gotham City. (PV)