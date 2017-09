Jason Derulo: Das ist die neue Single „If I’m Lucky“

Samstag, 02. September 2017, 17:10 Uhr

Die beliebte Summer Concert Series, alljährlich veranstaltet von der Sendung „Good Morning America“ (ABC), kam am gestrigen Freitag zu einem furiosen Abschluss: Jason Derulo stellte seine brandneue Single erstmals vor.

Foto: Ian Bines/WENN.com

„If I’m Lucky“ heißt der Track und wurde von Derulo, Mattias & Robin (Hailee Steinfeld, DNCE) und Justin Tranter (Justin Bieber, Halsey, Lady Gaga) geschrieben.

Vor wenigen Tagen erst verkündete Derulo seine „Jason Derulo Presents 777 World Tour“, eine 18 Städte umfassende Europatour, zu der mehr als 145.000 Fans erwartet werden. Los geht es am 1. März 2018 in Paris, ab dem 3. März weilt der US-Star dann für fünf Konzerte in Deutschland.

Exklusiv: Jason Derulo über sein neues Album, Skandale und Manchester

Was Jason Derulo anfässt wird zu Edelmetall – kein Wunder, dass er jüngst auch in der berühmten 30 under 30 Liste von Forbes Erwähnung fand. Hatte er sich zuletzt an einer Männer-Mode- und Schuh-Linie auf der New Yorker Fashion Week versucht und in der Jury von „So You Think You Can Dance“ geurteilt, so kehrt er nun zu dem zurück, was er am besten kann!

