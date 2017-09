Die Stars und Styles auf der "Bread & Butter"

Sonntag, 03. September 2017, 10:05 Uhr

Zurzeit sind wieder alle Augen auf Berlin gerichtet, denn dort findet momentan für drei Tage die Modemesse „Bread & Butter“ statt. Das ist die größte Modemesse für Alltagsklamotten der Welt.

Lena-Meyer Landrut und Lary Poppins (Larissa Sirah Herden). Foto: Brian Dowling/Getty Images for Zalando)

Einkäufer, Blogger, Stars und Normalos haben dort die Möglichkeit die kommenden Kollektionen der Modeketten zu sehen. Außerdem treten Stars wie Wyclef Jean (47), FKA Twigs (29), Rapper Rin und die Austria-Boys von Bilderbuch auf!

Wir haben uns auf der Messe umgesehen und die prominenten Besucher entdeckt, sowie die coolsten Styles festgehalten.

Lena Meyer-Landrut. foto: Gisela Schober/Getty Images for Zalando

Welche Stars kann man auf der „Bread & Butter“ treffen?

Wer Promis mal hautnah sehen will, hat hier gute Chancen. Am ersten Tag sprach Wyclef Jean auf kleiner Bühne über seinen Werdegang und legte dann noch einen spontanen Live-Auftritt hin. Während die edgy Pop-Lady M.I.A. (42) später am Abend auf der großen Bühne spielte. Unter das normale Laufpublikum in der Halle mischten sich Sängerin Lary (31), Soul-Königin Joy Denalane (44) und „Sing mein Song“-Liebling Lena Meyer-Landrut (26).

Lary Poppins (Larissa Sirah Herden) & Joy Denalane. Foto: Brian Dowling/Getty Images for Zalando

Das waren die coolsten Looks der ersten zwei Tage!

Und natürlich treiben sich auf einer Modemesse jede Menge Fashion-Victims rum. Wer hier die Augen offen hält, kann nicht nur auf den Laufstegen, die coolsten Trends von morgen sehen. Allgemein ist der Style der Besucher sehr sportlich, sexy und 90s-Retro – kurz gesagt alle sehen aus wie coole Spice Girls. Egal wo man hinsieht, man sieht coole Retro-Sneakers, Plateau-Stiefel und knallige Latex-Miniröcke. Plus der Geheimtipp der kommenden Saison sind…..Socken. Ja, die stylischen Damen und Herren wollen nicht mehr nur Schwarz, Weiß und Grau tragen. Sie wollen bunte Farben mit ausgefallenen Details wie Patches, Glitzer und Streifen.

Valentina Siragusa. Foto: Christian Vierig/Getty Images for Zalando

