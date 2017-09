Gewinnspiel "Moonlight": Ein oscar-prämiertes Meisterwerk

Sonntag, 03. September 2017, 16:03 Uhr

Regisseur Barry Jenkins hat mit ‚Moonlight‘ ein einzigartiges Meisterwerk geschaffen, das 2017 mit dem Oscar als bester Film ausgezeichnet wurde.

Vor der Kamera brilliert ein Trio von Newcomern, das die Hauptfigur Chiron in drei entscheidenden Lebensphasen verkörpert. Neben ihnen glänzen Mahershala Ali (House Of Cards), der für seine Rolle als Juan mit dem Oscar als bester Nebendarsteller geehrt wurde und die ebenfalls für ‚Moonlight‘ Oscar-nominierte Naomie Harris (007 – Spectre).

Regisseur Barry Jenkins erzählt in seinem Drama die berührende Geschichte des jungen Chiron, der in einem Problemviertel am Stadtrand von Miami aufwächst.

Der Film begleitet entscheidende Momente in Chirons Leben von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter, in denen er sich selbst entdeckt, für seinen Platz in der Welt kämpft, seine große Liebe findet und wieder verliert.

DVD und Blu-ray bieten insgesamt 64 Minuten außergewöhnliches Bonusmaterial! Ein Making-Of gibt ausführliche Einblicke von den Dreharbeiten in Miami, über die Schauspieler und die Musik (39 Min.). Es gibt hautnahe Eindrücke vom roten Teppich und exklusive Gespräche mit Regisseur Barry Jenkins bei der Deutschland-Premiere in Berlin (26 Min.) sowie den Hauptfilm mit persönlichem Audiokommentar von Barry Jenkins.

