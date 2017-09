Kendall Jenner: Spaß mit Blake Griffin?

Sonntag, 03. September 2017, 17:57 Uhr

Kendall Jenner hat Spaß mit ihrem angeblichen neuen Freund. Blake Griffin soll der Glückliche sein, Basketballspieler der Los Angeles Clippers.

Foto: Mike Fuentes/WENN.com

Und obwohl verschiedene Insider sagen, das Paar würde sich auf romantische Weise näher kommen, soll dennoch nichts Ernstes zwischen dem Sportler und der 21-Jährigen sein. „Sie treffen sich auf romantische Art“, verriet ein Insider dem ‚People‘-Magazin.

„Es ist aber nichts Ernstes. Sie war in letzter Zeit viel in Los Angeles und hat einfach Spaß. Die Arbeit wird ihr Leben bald wieder völlig übernehmen, also weiß keiner so genau, was dann mit Blake passiert. Sie hat jetzt Spaß und das ist alles, was ihr wichtig ist. Sie nimmt ihre Karriere sehr ernst und das ist ihre oberste Priorität.“

Klingt nicht unbedingt, als könnten die Fans ein baldiges Liebes-Outing erwarten, aber wer weiß? Immerhin wurde das Paar in letzter Zeit des öfteren bei kuscheligen Dates gesichtete. Ein Beobachter sagte: „Sie saßen nebeneinander und sahen sehr kuschelig aus. Sie küssten sich nicht, aber sie verhielten sich definitiv so, als würden sie sich treffen. Sie haben geflirtet und sahen glücklich miteinander aus.“

Kendall Jenner hatte übrigens jüngst einen lukrativen Deal mit dem Dessous-Label La Perla an Land gezogen. Deswegen wird sie auch nicht mehr für ‚Victoria’s Secret‘ laufen. (Bang)