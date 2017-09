Madonna: Neue Musik, neuer Film, neuer Wohnsitz

Sonntag, 03. September 2017, 18:49 Uhr

Popdiva Madonna hat nun bestätigt, dass sie nach Lissabon, der Hauptstadt Portugals, umgezogen ist. Und dort hat sie genügend zu tun: Neue Musik will sie machen und auch noch einen Film.

Auf Instagram postete sie ein Foto aus einer ziemlich ländlich-rustikalen Küche, an deren Decke jede Menge Körbe hängen. Dazu schrieb die 59-Jährige, sie die leiteten Jahre 9n New York wohnte, etwas kryptisch: „Ich war früher ein Korbkoffer, aber jetzt lebe ich in Lissabon! (sic).“

In einem zweiten Post schrieb die Diva: „Die Energie von Portugal ist so inspirierend. Ich fühle mich sehr kreativ und lebendig hier und ich freue mich auf die Arbeit an meinem Film ‚Loved“ und darauf, neue Musik zu machen.“

Damit dürfte klar sein, dass Madonnas Aufenthalt in Europa wohl nur temporär sein wird. Die Sängerin will bei dem Film Regie führen, der auf dem Roman ‚The Impossible Lives of Greta Walls‘ aus dem Jahr 2013 des US-amerikanischen Autors Andrew Sean Greer basiert. Darin geht es um ein Greta Walls, die nach dem Tod ihres Zwillingsbruders in tiefe Depressionen verfällt. Eine anschließende Therapie zeigt harsche Nebenwirkungen: Sie reist u.a,. in die Jahre 1918 und 1941 zurück, wo sie immer wieder auf ihren Bruder trifft…

Madonna hatte in den vergangenen Wochen und Monaten bereits mehrere Bilder mit einem Portugal-Bezug gepostet. Berichte, wonach sie in Sintra bei Lissabon bereits eine alte Villa erworben haben soll und wegen der Renovierung zunächst in einem Lissabonner Luxushotel residiert, bestätigte sie vorerst allerdings nicht.

Ihren portugiesischen Wohnsitz habe der Popstar angeblich in erster Linie wegen ihres Adoptivsohns David Banda gewählt. Der Elfjährige werde künftig in einem Jugendteam des Fußball-Topclubs Benfica Lissabon spielen, hieß es. Auf Instagram präsentierte sich die Sängerin, die insgesamt sechs eigene und adoptierte Kinder hat, bereits im roten Benfica-Trikot. Sie postete auch ein Bild von David auf der Tribüne von Benficas Estadio da Luz. (dpa/KT)

