Musiktipp: Baba Shrimps

Sonntag, 03. September 2017, 18:24 Uhr

„Grizzly Heart“ heisst die neue Single der Baba Shrimps. Nach dem äußerst erfolgreichen Chart Entry ihres zweiten Albums „Road To Rome“ auf Platz 6 in der Schweiz, meldet sich das Zürcher Pop-Trio Baba Shrimps nun mit ihrer zweiten Single-Auskopplung zurück.

Foto: Mike Hintermeister

Der Song könnte die Hymne für all jene sein, die normalerweise unter dem Auge der Öffentlichkeit bleiben- in ihrer eigenen kleinen Welt aber immer wieder Grosses leisten. Fast jeder hat ja solche wertvollen Menschen in seinem Umfeld und weiss, dass vieles einfacher geht, mit einem „Grizzly Heart“ an der Seite. Denn ein „Grizzly Heart“ trägt das Herz auf der Zunge, geht mutig voraus und steht dabei immer hinter einem.

Zu zweit ist kein Weg zu weit.

Für Baba Shrimps bleibt auf ihrer „Road To Rome“ derzeit kaum Zeit für Pausen. Bis Ende Oktober tourt die Band mit ihrer neuen Platte quer durch die Schweiz.

8.9.17 Plaza, Zürich

9.9.17 Bierhübeli, Bern

23.9.17 Musikfesttage, Wallisellen

5.10.17 Pitschna Scena, Pontresina

7.10.17 Chamäleon Sessions, Kunsthaus Interlaken