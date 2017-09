Star Wars: Paul Bettany im "Han Solo"-Ableger

Sonntag, 03. September 2017, 10:16 Uhr

In einem „Star Wars“-Spin-off erzählt Ron Howard (63) bekanntlich die Geschichte von Han Solo. Mit dabei ist auch Paul Bettany – ein alter Bekannter des Regisseurs.

Foto: Ray Garbo/WENN.com

Der Hollywood-Regisseur Ron Howard holt den britischen Schauspieler Paul Bettany (46) für einen aus der „Star Wars“-Serie ausgekoppelten Film über den Weltraumhelden Han Solo an Bord. „Der Äußere Rand (der Galaxie) ist gerade ein bisschen wilder geworden“, schrieb Howard am Samstag in einem Tweet über den Neuzugang. Dies sei seine dritte Zusammenarbeit mit dem „sehr talentierten“ Schauspieler. Über Bettanys Rolle verriet Howard jedoch noch nichts.

Die Herrschaften drehten bereits „The Da Vinci Code – Sakrileg“ (2006) und „A Beautiful Mind – Genie und Wahnsinn“ (2001) zusammen.

Oscar-Preisträger Howard hatte im Juli mit den Dreharbeiten begonnen. In dem Film über den beliebten Begleiter Luke Skywalkers geht es um das Leben des jungen Han Solo, bevor er Skywalker traf. Alden Ehrenreich spielt den jungen Schmuggler Han Solo, auch „Game of Thrones“-Star Emilia Clarke, Woody Harrelson und Donald Glover sind mit von der Partie. Geplante Premiere ist im Mai 2018. (dpa/KT)