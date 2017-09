Adele: Rolle im Filmmusical "Oliver"?

Montag, 04. September 2017, 10:56 Uhr

Adele ist vielleicht bald auf der Kinoleinwand zu sehen. Die mehrfache Grammy-Gewinnerin kann bereits mit 29 Jahren auf eine beeindruckende Musikkarriere zurückblicken. Nun liebäugelt sie Berichten zufolge damit, sich auch als Schauspielerin zu versuchen.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Noch nie zuvor war die Sängerin, die mit ihrer letzten Tour Millionen gescheffelt hat, in einem Film zu sehen gewesen, doch das soll sich nun womöglich ändern. Laut einem „Insider“ könnte die Britin nämlich in einer Verfilmung des Musicals ‚Oliver!‘, das die Geschichte von Charles Dickens‘ Oliver Twist nacherzählt, zu sehen sein. Und ihre Rolle soll keine geringe sein: Adele soll sich nämlich bereits in Gesprächen befinden, die Figur der Nancy zu übernehmen. Ein Nahestehender plaudert gegenüber ‚The Sun‘ aus: „Sie würde eine der Hauptrollen bekommen und sie zieht es ernsthaft in Betracht.“

Priorität Nummer eins im Leben der Sängerin würde jedoch nach wie vor ihr vierjähriger Sohn bleiben: „Sie hat klargestellt, dass Angelo an erster Stelle steht und betrachtet es als eine Rolle, die er auch wertschätzen könnte.“ Obwohl sich die Künstlerin in einer ungewohnten Rolle wiederfinden würde, sei sie bereits Feuer und Flamme für die Idee: „Es wäre eine neue Herausforderung für sie, aber eine, für die sie definitiv bereit wäre.“