Alicia Vikander: Hochzeit mit Michael Fassbender nächsten Monat?

Montag, 04. September 2017, 10:47 Uhr

Alicia Vikander und Michael Fassbender wollen angeblich schon nächsten Monat heiraten. Die zwei Schauspieler sind seit 2014 ein Paar und wollen nun Berichten zufolge so schnell wie möglich ernst machen.

Foto: Mario Mitsis/WENN.com

Schon im Oktober wollen sich die Turteltauben angeblich in einer geheimen Zeremonie auf der spanischen Insel Ibiza das Jawort geben. Die genauen Details zur Trauung befänden laut einem Insider jedoch „hinter Schloss und Riegel“. Der 40-Jährige werde sich aber nicht knauserig zeigen und plane so, die Übernachtungskosten aller Hochzeitsgäste in einem 5 Sterne-Hotel zu übernehmen. „Den Gästen wurde gesagt, dass sie an einem gewissen Datum in Ibiza ankommen sollen und dass sie dann abgeholt werden und zum Hotel gebracht werden“, fügt der Vertraute gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘ hinzu.

Der Hollywood-Star „lasse sich nicht lumpen“, weshalb die Hochzeit „die Party des Jahres“ werden werde. Seit sich die zwei Darsteller am Set des Dramas ‚The Light Between Oceans‘ vor drei Jahren kennengelernt haben, gelten sie als Traumpaar, das jedoch äußerst verschwiegen bezüglich seiner Beziehung ist. Im Interview mit ‚Good Morning Britain‘ verriet der in Heidelberg geborene Schauspieler jedoch, dass ihre Romanze „einfach passiert“ sei, worüber er sehr froh wäre: „Es ist gut, dass es passiert ist. Es ist, was es ist.“