Kate Winslet im Eis-Drama "Zwischen zwei Leben": Neue Featurette

Montag, 04. September 2017, 19:27 Uhr

Oscar-Gewinnerin Kate Winslet und Golden-Globe-Preisträger Idris Elba geben in dem fesselnden Drama „Zwischen zwei Leben –

The Mountain Between Us“ erneut eine Kostprobe ihres außergewöhnlichen darstellerischen Talents.

Foto: 20th Century Fox

Sie spielen zwei Überlebende eines Flugzeugabsturzes, die sich in einer feindseligen Wildnis wiederfinden – und dort auf keine Hilfe hoffen können. Die beiden Fremden treffen sich zunächst zufällig und sind nach der Katastrophe in einer entlegenen Bergregion plötzlich aufeinander angewiesen sind.

Bei diesem visuell atemberaubenden, spannenden und hoch emotionalen Film führte der zweimal für einen Oscar-nominierte Hany Abu-Assad Regie.

Die Dreharbeiten fanden in den kalten Wintermonaten in den Bergen Kanadas statt. Durch diese extremen Bedingungen konnte Regisseur Hany Abu-Assad sein Drama sehr authentisch umsetzen: Man fühlt mit den Figuren, leidet mit ihnen, während sie alles tun, um zu überleben, mit Müdigkeit und Verletzungen kämpfen und von wilden Tieren bedroht werden.

Jetzt gibt es eine neue Featurette zu dem Streifen, der am 7. Dezember in den deutschen Kinos startet!