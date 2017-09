Letzte Klappe für LaFee: Christina Klein verlässt "Alles was zählt"

Montag, 04. September 2017, 12:05 Uhr

Die letzte Klappe im Studio wurde geschlagen, und die Garderobe ist ausgeräumt: Christina Klein alias LaFee und ihre Rolle Iva Lukowski verlassen die Serie „Alles was zählt“. In der Rolle geht Iva für ein Engagement als DJane nach Bali.

Ronny (Bela Klentze) erkennt in Gegenwart von Iva (Christina Klein) entsetzt, dass Michelle mit einem Video einen Shitstorm gegen ihn losgetreten hat… Foto: MG RTL D / Kai Schulz

Und auch im echten Leben wird Christina Klein sich wieder mehr ihrem musikalischen Ich LaFee widmen, wie sie in ihrem ersten Interview fürs TV dem RTL-Mittagsmagazin „Punkt 12“ erzählt (das heute ausgestrahlt wird): „Ich probiere gerne neue Sachen aus. Deshalb habe ich ja auch den Schritt ins Schauspiel-Business gemacht, weil ich damals musikalisch alles für mich erreicht hatte, was ich mir zu dem Zeitpunkt gewünscht hatte. Und jetzt freue ich mich, wieder in die Musik zurückzugehen und da mein Ding zu machen, denn das ist mein Leben. Ich freue mich darauf, wieder ins Studio zu gehen und zu gucken, wohin mein Weg mich führt.“

Vanessa (Julia Augustin, l.) will sich mit allen Mitteln von Christophs Betrug ablenken und trifft sich mit Iva (Christina Klein) in Bens (Jörg Rohde) Club. Foto: MG RTL D / Kai Schulz

Als sie zu der Serie kam, sei ihr bewusst gewesen, dass die Serie eine Zeit lang Teil ihres Lebens sein würde und sie dann wieder ihren eigenen Weg weitergehen wolle: „Ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass ich drei Jahre dabei bleiben werden. (…) Es war von Anfang an klar, dass ich die Serie auch wieder verlassen werde. Ich bin ja erst 26. Ich kann noch sehr, sehr viel machen, mich ausprobieren. Klar, kannst du es einfach haben, aber einfach ist nicht immer das Beste. Man lernt nie aus, man hat nie alles gesehen.“

Die letzte Folge 2794 mit Christina Klein als Iva Lukowski wird am 19. Oktober 2017 bei RTL ausgestrahlt.