Liam Payne: Noch ein Kind?

Montag, 04. September 2017, 8:56 Uhr

Liam Payne kann sich gut vorstellen, nochmal Vater zu werden. Erst Ende März brachte die Freundin des Ex-One Direction-Stars, Cheryl Tweedy, den gemeinsamen Sohn Bear zur Welt. Und der 24-Jährige geht so in seiner Rolle als Papa auf, dass er zu einem zweiten Baby nicht Nein sagen würde.

Foto: WENN.com

„Ich bin definitiv offen dafür“, verrät er im Interview mit ‚The Sun on Sunday‘. „Bear ist das Beste, was mir je passiert ist, also kann ich es mir wirklich super gut vorstellen.“ Jedoch wolle sich der ‚Strip That Down‘-Sänger vorerst noch auf seine Musikkarriere konzentrieren.

Demnächst erscheint nämlich sein Solo-Debütalbum, weshalb er ständig beschäftigt ist. „Ich weiß wirklich nicht, [wann der beste Zeitpunkt dafür wäre]. Ich arbeite gerade an meinem Album und bin dann unterwegs, weshalb wir uns ein wenig Zeit lassen müssen, bevor wir über Baby Nummer zwei nachdenken können“, gesteht er. Das sei jedoch kein Problem: „Wir haben Zeit, also ist es okay.“ Wie viele Kinder der Künstler haben will, weiß er noch nicht – „aber nicht zu viele“.

Ein Beitrag geteilt von Liam Payne (@liampayne) am 24. Aug 2017 um 3:09 Uhr

So schildert der Mädchenschwarm: „Mir wurde erzählt, dass es sich mit zwei so anfühlt, als würdest du zwanzig haben. Du musst eine gewisse Zeitspanne dazwischen haben. Aber wenn man sich Pharrell Williams ansieht, der gerade Drillinge bekommen hat – das muss verrückt sein.“

Übrigens soll Liam wieder zur Zigarette gegriffen haben, obwohl er seinem Laster abschwören wollte. Laut Mirror hatten ihn Paparazzi gesichtet. Schließlich hatte er zu dem Thema zuletzt dem Sender KISS FM im Mai gesagt: „Ich trage jetzt nicht mehr die Verantwortung nur für mein eigenes Leben, also musste ich mit dem Rauchen aufhören“.