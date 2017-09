Neu aus deutschen Landen: "Memo On Miller"

Montag, 04. September 2017, 23:04 Uhr

Neues aus unserer Newcomer-Abteilung: „Memo On Miller“ kommen mit Anlauf durch die Tür, klopfen sich den Rauch aus den Jacken und schauen nach Kaltgetränken im Kühlschrank.

Foto: Marc Wilhelm

Nach einer Supporttour für Heisskalt im März und diverser Festivalauftritte im Sommer, gibt es nun etwas Neues von den Mannheimer Jungs um Frontmann Niko Stegmiller zu hören.

Mit „Neues Glück“ veröffentlichten sie gerade den gleichnamigen Song zum Debütalbum, das am 27. Oktober erscheint.

Geschrieben wurde der Song von Memoan Miller-Frontmann Niko Stegmiller, der als Songwriter schon an der Joris-Single „Herz über Kopf“ mitgearbeitet hat. In „Neues Glück“ beschäftigt sich die Band mit der Suche nach etwas neuem, aufregendem. Die suche nach dem alttäglichen Nervenkitzel,der uns aus dem Grau des Alltags reißen soll und erinnern uns an die Schönheit des Lebens. „Neues Glück“ lädt zum tanzen ein und erhöht die Vorfreude auf das erste Album der Mannheimer Rockband.