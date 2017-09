Olivia Wilde: "Wir fragen gar nicht, was wir uns auf die Haut schmieren"

Montag, 04. September 2017, 21:18 Uhr

Olivia Wilde hat als Mutter eine andere Beauty-Routine entwickelt. Die 33-Jährige hat gemeinsam mit ihrem Partner Jason Sudeikis den dreijährigen Otis und die zehn Monate alte Tochter Daisy.

Doch während ihrer Schwangerschaften kam die Schauspielerin ins Grübeln über die Pflegeprodukte, die sie tagtäglich benutzt. „Mein Pflegesystem hat sich definitiv verändert. Wir stellen oft gar nicht in Frage, was wir uns auf die Haut schmieren, bis wir dafür verantwortlich sind, dass in uns ein anderer Mensch heranwächst“, sagt sie gegenüber dem ‚W‘-Magazin.

Man solle auch wenn man nicht schwanger ist trotzdem auf seine Gesundheit achten. „Warum können wir nicht von Anfang an auch zu unseren Gunsten so bedacht sein? Ich war davon getroffen, wie ernst die Warnungen waren bezüglich der Hautpflege während der Schwangerschaft. Warum ist es in Ordnung, uns diesen schädlichen Chemikalien auch nur zu irgendeiner Zeit unseres Lebens auszusetzen?“

Heute benutze die hübsche Brünette nur noch natürliche Produkte. „Ich war mir um das komplette Fehlen von Regeln in der amerikanischen Schönheitsindustrie gar nicht bewusst, bevor ich Hillary Peterson und Christina Mace-Peterson von ‚True Botanicals‘ traf. Ich wusste, die USA ist in dem Bereich noch nicht so weit, aber ich hatte keine Ahnung, wie weit wir zurück sind. Die EU hat mehr als 1300 Bestandteile solcher Produkte verboten. Die USA 20. Das ist mehr als schockierend. Das ist traurig.“