Orlando Bloom in "Unlocked" kommt im Oktober

Montag, 04. September 2017, 23:20 Uhr

Noomi Rapace und Orlando Bloom sind die Stars in „Unlocked“. Wenn du selbst zum Gejagten wirst, wem kannst du noch trauen? Wenn sogar Regierungseinheiten die Seiten wechseln und du zur lebenden Zielscheibe wirst: was wirst du tun? Wirst du dich verstecken oder dein Leben aufs Spiel setzen, um das von anderen zu retten?

Foto: Universum

Die seit einem Anschlag traumatisierte CIA-Agentin Alice sieht sich in „Unlocked“ mit eben diesen Fragen konfrontiert. Wegen einer potentiellen Bedrohung in den aktiven Dienst zurückgerufen, soll Alice einen feindlichen Kurier befragen – bis sie selbst in das Visier der vermeintlichen Bundesagenten gerät.

Von nun an auf der Flucht, versucht sie den Anschlag, der viele Menschen das Leben kosten könnte, zu verhindern. Doch die Zeit rennt ihr davon und mit der infiltrierten CIA im Rücken kann sie nur noch sich selbst vertrauen…

Zusammen mit den Machern von „R.E.D.“ und „Salt“ inszeniert Genre-Profi Michael Apted („James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug“) mit „Unlocked“ einen spannenden Thriller, der die Zuschauer bis zuletzt im Dunkeln tappen lässt.

In Deutschland lief der Film nicht im Kino, kommt aber am 20. Oktober fürs Heimkino raus! Wir haben den ersten deutschen Trailer!

Foto: Universum

Basierend auf dem Drehbuch von Peter O’Brien, das es 2008 auf die „Black List” der besten noch unverfilmten Drehbücher schaffte, entstand im Stile der „Bourne“-Verfilmungen ein rasanter Actionfilm, der keine Atempausen zulässt. In der Rolle der taffen CIA-Agentin überzeugt die schwedische Schauspielerin Noomi Rapace („Prometheus“, „Verblendung“). Auch der weitere Cast glänzt mit internationalen Hollywood-Stars, wie Orlando Bloom („Fluch der Karibik“), Michael Douglas („Wall Street“), John Malkovich („In the Line of Fire”) und Toni Collette („The Sixth Sense“). Kameramann George Richmond („Kingsman 1+2“) fängt die fulminante Action gekonnt in stylischen Bildern ein.