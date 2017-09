Pietro Lombardi: Song mit Kay One

Montag, 04. September 2017, 18:45 Uhr

Pietro Lombardi wird seinen Song ‚Señorita‘ zusammen mit Kay One am Freitag (8. September) performen. Der Gewinner der achten Staffel von ‚Deutschland sucht den Superstar‘ ist derzeit meist aufgrund seiner (ehemaligen) Beziehung mit Sarah Lombardi und allerlei möglichen Gerüchte rund um die beiden in den Medien.

Nun aber lässt sich der Musiker wieder mit seiner eigentlichen Leidenschaft blicken und bewirbt seit letzten Monat seine neue Single online. Auf dieser ist er zusammen mit Rapper Kay One zu hören und das Titelbild zum Song ziert nun auch den Facebook-Account von Pietro.

Mit diversen Posts hielt er seine Fans in der Zwischenzeit bei Laune und kündigte den Countdown zum Release der Aufnahme an. Nun legt der Sänger noch einmal nach und kündigt heute die große Release-Party zu ‚Señorita‘ an.

Auf Facebook lässt er das langersehnte Event zu seiner neuen Musik verlauten und schreibt: „KAY ONE & ich werden den Song zum ersten Mal LIVE für euch performen! Natürlich werde ich aber auch meine normale Show mit DJ NTL spielen an dem Abend.“ Als Location für den besonderen Abend wählte der Künstler den Club ‚Avenue‘ in Bremen und sagt als Spezialgast The Product G&B an. Ein Bild von Pietro und Kay One auf einem Balkon im Süden schmückt den Post. Die Fans scheinen sich auf die neue Single und den Auftritt zu freuen.

Und auch Prince Kay One postete Bilder von Pietro und dem Cover zum Song.

