Sam Smith: Freitag kommt die neue Single "Too Good at Goodbyes"

Montag, 04. September 2017, 18:26 Uhr

Britenstar Sam Smith (25) hat heute auf Instagram verraten, dass seine neue Single am kommenden Freitag veröffentlicht wird.

Foto: WENN.com

Demnach wird das mit Spannung erwartete Werk ‚Too Good at Goodbyes’ heißen, wobei er „so aufgeregt“ sei, dass seine Fans sie endlich zu Hören kriegen. Dazu postete der Grammy-Gewinner ein Foto, auf dem er über das ganze Gesicht strahlend und stolz das Cover seines neuesten Songs in den Händen hält.

Schon vor drei Tagen weckte er bei seinen Anhängern auf Instagram die Vorfreude auf neue Musik, indem er schrieb: „An meine wunderschönen Fans. Erst einmal möchte ich mich bedanken, dass ihr so geduldig seid und mir im letzten Jahr Zeit gegeben habt, in meinen Kopf zu flüchten und so frei Musik zu schreiben. Ich fühle mich so verjüngt und habe so viele Geschichten auf Lager, die ich Euch sofort erzählen will. Die Warterei ist vorbei. Schon sehr sehr sehr sehr bald wird etwas kommen. Ich habe gleichzeitig Angst und bin aufgeregt. Ich habe meine ganze Seele in dieses Album fließen lassen.“

Ein Beitrag geteilt von Sam Smith (@samsmithworld) am 4. Sep 2017 um 0:02 Uhr

Ganz offensichtlich hat der Sänger also mit seiner kurz bevorstehenden neuen Veröffentlichung Wort gehalten.

Sam Smiths musikalischer Durchbruch kam bereits mit seinem Debütalbum ‚The Lonely Hour’ voller Hits vor drei Jahren. Für seine Single ‚Writing’s on the Wall’ für den James-Bond-Film ‚Spectre’ (2015) gewann er sogar den Oscar. (CS)