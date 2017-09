"The Voice Of Germany" startet am 19. Oktober

Montag, 04. September 2017, 20:35 Uhr

Ab Donnerstag, 19. Oktober, stehen wieder jede Menge Gesangstalente auf der großen „The Voice of Germany“-Bühne: Deutschlands beste Stimmen!

Foto: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner;

Und in den ersten Shows müssen diese Herrschaften hier ganz genau hinhören: Die Coaches Mark Forster, Yvonne Catterfeld, die „Fanta 2“ Smudo & Michi Beck und Samu Haber. Los gehen die Blind Auditions am Donnerstag, 19. Oktober 2017, auf ProSieben und am Sonntag, 22. Oktober, in SAT.1, jeweils um 20:15 Uhr.

Michi Beck & Smudo erklärten dazu: „Nachdem wir in der letzten Staffel die Doppelsieg-Krone abgegeben haben, gehen wir hochmotiviert in die neue Saison. Wir freuen uns natürlich auf die alten Coaches und auf den Neuen, Mark Forster, und den kommenden Kampf um die besten Talente 2017.”

Auch Frauenschwarm Samu Haber äußert sich zur siebten Staffel: „Meine Buzzer-Hand ist bereit. Ich freue mich, wie ein Kind auf Weihnachten. Drei Staffeln lang haben ich Erfahrungen sammeln können. In diesem Jahr muss ich die Siegestrophäe nach Helsinki holen.“

Und Yvonne Catterfeld ist voller Vorfeude: „Ich freue mich sehr, auch dieses Jahr wieder als Coach dabei sein zu dürfen und mich erneut dieser verantwortungsvollen Aufgabe zu stellen. Auch dieses Mal wird es wieder aufregend für mich, wenn es in die Blinds geht … So viele Stimmen, die nur darauf warten, gehört und entdeckt zu werden. Ich werde weiterhin mit viel Herzblut und Engagement für gute Stimmen kämpfen.“

Neuzugang Mark Forster erklärte: „Ich darf bei ‚The Voice of Germany‘ dabei sein und platze vor Stolz und Vorfreude! Mein Respekt vor den Coach-Kollegen ist groß, aber meine Ausbildung an der ‚The Voice Kids‘-Uni war ziemlich gut: Team Mark hat Bock!“

Moderiert wird die Musikshow von Lena Gercke und Thore Schölermann. Vormerken: „The Voice of Germany“ ab 19. Oktober 2017, donnerstags, auf ProSieben und ab 22. Oktober 2017, sonntags, in SAT.1, jeweils um 20:15 Uhr