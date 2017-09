Zayn Malik plötzlich mit Glatze

Montag, 04. September 2017, 17:56 Uhr

Ex-One-Direction-Star Zayn Malik (24) scheint sich seiner Haarpracht völlig entledigt zu haben und bevorzugt es obenrum derzeit wohl nackig.

Ein Beitrag geteilt von Trisha Malik? (@trishamalik1069) am 3. Sep 2017 um 9:05 Uhr

Das legt jedenfalls ein gestriges Schwarz-Weiß-Instagram-Foto seiner Mutter Trisha Malik nahe, auf dem der Sänger sich ohne Haupthaar präsentiert. Daneben grinst Model-Freundin Gigi Hadid (22) zufrieden in die Kamera und von der Mama gibt es sogar einen liebevollen Schmatzer auf den glattrasierten Kopf. Eine Erklärung von der Mutter gab es zu dem radikalen Schritt ihres Sohnes nicht, dafür aber drei Herzchen-Emojis.

Der Entschluss für eine Glatze scheint wohl ziemlich plötzlich gekommen zu sein, nachdem sich der Sänger erst vor zwei Tagen zwar mit sehr kurzer aber noch voller Haarpracht auf einem Instagram-Bild seiner Mama zeigte.

Ein Beitrag geteilt von Zayn Malik (@zayn) am 28. Aug 2017 um 14:04 Uhr

Wie dieser in einem früheren ‚Elle UK’-Interview verriet, ist er Experimenten mit seinem persönlichen Aussehen gegenüber offen eingestellt. Daher wechselte der 24-Jährige auch so einige Male schon seinen Haarstil und seine Haarfarbe – zuletzt zeigte er sich Mitte August als Blondine mit neuer Kurzhaarfrisur. Das vor zwei Tagen gepostete Instagram-Bild seiner Mama legt aber nahe, dass er da schon wieder auf „dunkel“ umgestellt hatte. Jetzt hat sich Zayn Malik also wohl für den „Meister Proper“-Look entschieden, bei dem man morgens im Bad äußerst wenig Aufwand investieren muss…(CS)