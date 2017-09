"Charmed"-Star Holly Marie Combs hat sich verlobt!

Dienstag, 05. September 2017, 11:08 Uhr

Holly Marie Combs und ihr Freund Mike haben sich verlobt. Die ‚Charmed‘-Darstellerin teilte auf ihrem Instagram-Account ein Bild ihres eleganten, oval geformten Verlobungsringes, das sie stolz mit „Ja. Einfach ja.“ kommentierte.

Foto: Michael Boardman/WENN.com

Darunter sammelten sich schnell die entzückten Nachrichten der Fans. „Glückwunsch an euch beide! So eine wunderschöne Person wie du verdient all das Glück der Welt“, freute sich so ein User. Ein anderer meinte: „Das verdienst du wirklich, du bist ein intelligentes, wunderschönes Mädchen mit einem wunderschönen Lächeln und einer wunderschönen Persönlichkeit. Ich hoffe, dir widerfährt das Allerbeste.“

Ein Beitrag geteilt von Holly Combs (@thehmc) am 2. Sep 2017 um 17:59 Uhr

Die ‚Pretty Little Liars‘-Schauspielerin macht normalerweise eher ein Geheimnis aus ihrer Beziehung. Das erste Mal zeigte sie ihren Liebsten im April, als das Paar beim ‚Stagecoach‘-Festival in Nashville, Tennessee, war. „Ein Cowboy ist heute vor meiner Tür aufgetaucht und hat gesagt ‚Hübsche Dame, wir gehen jetzt zum Stagecoach“, schrieb sie damals. Ein weiteres Foto der beiden zusammen betitelte sie mit „Und ich sagte okay.“ Die 43-Jährige war bereits zweimal verheiratet gewesen, nämlich von 1993 bis 1997 mit Bryan Travis Smith und von 2004 bis 2011 mit David Donoho. Gemeinsam mit Donoho zieht sie die Kinder Finley (13), Riley (10) und Kelley (8) groß.