Mariah Carey: „All I Want For Christmas Is You“ wird zum Film

Dienstag, 05. September 2017, 15:50 Uhr

„Ja ist denn schon Weihnachten?“ Fast. Zumindest kann Diva Mariah Carey (47) mit ihrem neuesten Instagram-Post schon ein wenig Weihnachtsstimmung verbreiten.

Foto:: WENN.com

23 Jahre, nachdem die Musikerin die Welt erstmals mit ihrem Weihnachtssong ‚All I Want For Christmas Is You’ beglückte, wird der Klassiker, der zur Weihnachtszeit regelmäßig aus allen Radios dröhnt nämlich verfilmt.

Gestern (4. September) gab die Diva ihren Fans dann auch einen kleinen Vorgeschmack von der Hauptfigur des animierten Streifens, die – wenig überraschend – ebenfalls Mariah heißt. Dazu schrieb sie: „Lernt die kleine Mariah kennen! Ein Traum wurde für mich wahr, dabei helfen zu dürfen, diesen Charakter in meinem bald erscheinenden Animationsfilm zu kreieren. Bleibt dran…ich habe bald eine Überraschung für euch!“

Ein Beitrag geteilt von Mariah Carey (@mariahcarey) am 4. Sep 2017 um 7:35 Uhr

Der Streifen mit dem Titel ‚Mariah Carey All I Want for Christmas Is You’ wird rechtzeitig zu den Festtagen der Weihnachtszeit auf DVD erhältlich sein. Dabei hat die Sängerin der Hauptfigur natürlich ihre Stimme geliehen. In der Geschichte geht es um den Traum eines Mädchens, einen (ganz bestimmten) Hundewelpen unter ihrem Weihnachtsbaum zu finden. Schon im März hatte die 47-Jährige den Film mit einem Teaser auf Twitter angekündigt.

Der spannende Inhalt wird von der Produktionsfirma noch einmal so zusammengefasst: „Als die junge Mariah einen liebenswerten kleinen Hund namens Princess in einer Tierhandlung sieht, weiß sie plötzlich genau, was sie zu Weihnachten möchte. Aber vor der Erfüllung ihres Wunsches muss sie beweisen, dass sie ein guter Tiersitter für Jack sein kann, einem zotteligen Schlitzohr von einem Hund; tatsächlich dem schlimmsten Hund im ganzen Bezirk!“ Man darf auf die wilden Abenteuer von Jack und Mariah gespannt sein. Alle Mariah-Carey-Fans sollten damit eigentlich schon ihr diesjähriges Weihnachtsgeschenk auf ihrer Wunschliste haben…(CS)