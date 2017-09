Preview "The Autopsy of Jane Doe": Willkommen im Leichenkeller!

Mittwoch, 06. September 2017, 22:20 Uhr

Am 20. Oktober 2017 erscheint pünktlich zu Halloween der Horror-Thriller „The Autopsy of Jane Doe“ auf DVD, Blu-ray und Video on Demand. Jetzt gibt es den ersten deutschen Trailer!

Foto: Universum Film

Der norwegische Regisseur André Øvredal, der sich bereits mit „Trollhunter“ einen Namen im Genre machen konnte, inszeniert erneut einen eindringlichen Horrorfilm mit überraschenden Wendungen. Als Pathologen-Vater-Sohn-Gespann glänzen Hollywooodstar Emile Hirsch („Into the Wild“) und Brian Cox („Die Bourne Verschwörung“, „Planet der Affen: Prevolution“) sowie Olwen Catherine Kelly als die geheimnisvolle Tote Jane Doe.

Und darum geht’s: Die Pathologen Tommy und sein Sohn Austin sollen bis zum Morgengrauen die Todesursache einer unbekannten jungen Frau klären, die unter geheimnisvollen Umständen ums Leben gekommen ist.

Für Vater und Sohn bedeutet das eine ungewollte Nachtschicht – und zwar die schlimmste ihres Lebens. Denn Jane Doe, wie man nicht identifizierte weibliche Personen nennt, gibt ihnen viele Rätsel auf.

Foto: Universum Film

Äußerlich weist die Leiche keine Verletzungen auf, im Inneren jedoch wartet ein grausiger Fund nach dem anderen auf die beiden. Plötzlich geschehen Dinge, die sich nicht rational erklären lassen. Und schon bald müssen Tommy und Austin feststellen, dass die Tote viel lebendiger ist, als sie angenommen hatten…