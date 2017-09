Ryan Phillippe (42) präsentiert mal wieder seinen Sixpack

Mittwoch, 06. September 2017, 13:26 Uhr

Ryan Phillippe versetzt die Damenwelt mit einem sexy Oben-ohne-Bild in Aufregung. Der ‚Eiskalte Engel‘-Star brach sich im Juli bei einem Familienausflug sein Bein und kehrt nun nach zwei Monaten Sportabstinenz zu seiner Fitnessroutine zurück.

Ein von @ryanphillippe geteilter Beitrag am 5. Sep 2017 um 11:51 Uhr

Um das gebührend zu feiern, postete der 42-Jährige auf Instagram ein heißes Foto aus dem Gym, das ihn oberkörperfrei und mit bandagiertem Bein zeigt. Dazu schrieb der ‚Jumper‘-Darsteller: „Kehre in die Kämpferstatur zurück – bin kriegsbereit.“ Daraufhin ging eine wahre Flut an Genesungskommentaren ein – plus Liebesbotschaften seiner weiblichen Anhänger, die aufgrund des heißen Pics ganz außer sich gerieten. „Ich bin ohnmächtig geworden“, erklärte so eine Userin. Eine andere schrieb verblüfft: „Wer kann mit 42 so gut aussehen?! Du siehst wie 21 aus!“

Weiter hieß es: „Alles was ich sagen kann, ist, dass du deine gute Form halten sollst und ich mich für dich freue. Seit du zum ersten Mal deinen Ar*** gezeigt hast, war ich ein Fan hahaha.“ Bei so viel Zuspruch und Liebe seiner Fans dürfte es wohl nicht mehr lange dauern, bis der Hollywoodstar wieder zu hundert Prozent fit ist…