Drehstart: Matthias Schweighöfer wieder auf der Flucht

Donnerstag, 07. September 2017, 13:15 Uhr

Neues von Tausendsassa Matthias Schweighöfer: Die Dreharbeiten für die Fortsetzung der „erfolgreichsten Serie aller Zeiten“ bei Amazon Prime Video in Deutschland und Österreich starten am 14. September in Berlin.

Foto: Amazon.de/Stephan Rabold

Sechs neue Episoden werden dann im kommenden Jahr zu sehen sein. Neu zum Star-Ensemble um den beliebten Hauptdarsteller in der Rolle Lukas Franke stoßen Jessica Schwarz (Das Lied in mir), Hannah Hoekstra (App) und Michael Landes (Burlesque). Zum weiteren Cast gehören Alexandra Maria Lara (Vier gegen die Bank), Catrin Striebeck (Zwischen den Jahren), Katrin Bauerfeind (Bauerfeind assistiert …), Aleksandar Jovanovic (Tempel) und Jörg Pintsch (Rote Rosen).

„Wir werden Lukas Franke keine Pause gönnen: Die zweite Staffel von ‚You Are Wanted‘ wird noch schneller, noch spannender und noch atemberaubender“, frohlockt Matthias Schweighöfer, der ja noch im Herbst auch mit den Lochis einen Kinofilm drehen will. „Ich freue mich schon sehr auf die Dreharbeiten mit meinen großartigen Kolleginnen und Kollegen.“

Mit dem Daten sammelnden Monsterprogramm „Burning Man“ schien Lukas Franke sein Schicksal wieder in eigenen Händen zu halten. Doch nun geht der Alptraum von Neuem los. Seine Erinnerung: gelöscht. „Burning Man“: verschwunden. Seine Familie: in Gefahr. Lukas ist wieder auf der Flucht. Allmächtige Geheimdienste, internationale Kriminelle sowie Hacker und Aktivisten mit ihrer ganz eigenen Vorstellung von einer besseren Welt wollen „Burning Man“ in die Finger bekommen und eröffnen die Jagd auf den Familienvater. Seine einzige Chance: Er muss die mächtigste Cyber-Waffe der Welt wiederfinden.