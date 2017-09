Michael Jackson: Alles über das Album "Scream"

Donnerstag, 07. September 2017, 20:18 Uhr

Michael Jackson ist nicht nur der King of Pop, sondern einer der erfolgreichsten Künstler aller Zeiten. Am 29. September 2017 erscheint sein neues Album „Scream“ mit dem neu kreierten Bonus-Titel “Blood On The Dance Floor X Dangerous (The White Panda Mash-Up)“.

Herr Jackson in London, im Oktober 2005. Foto: Daniel Deme / WENN

Das Album ist eine Zusammenstellung von dreizehn seiner elektrisierendsten und tanzbarsten Tracks inklusive „Ghosts“, „Torture“, „Thriller“ und „Dirty Diana“. Zusätzlich liefert die Compiliation mit “Blood On The Dance Floor X Dangerous“ einen neu kreierten Bonustrack: Ein hochenergetisches Mashup aus fünf Songs vom gefeierten Remixer The White Panda, der damit ein ganz neues musikalisches Erlebnis wie aus einem Guss erschaffen hat.

Die Fans haben ab sofort Zugriff auf das Mashup „Blood On The Dance Floor X Dangerous“, das aus „Blood On The Dance Floor“, „Dangerous“, „This Place Hotel“, „Leave Me Alone“ und „Is It Scary“ besteht. Das Werk von The White Panda steht als Instant-Gratification-Track für digitale Vorbestellungen von „Scream“ sowie auf allen Streaming-Plattformen zur Verfügung.

Die Wahl der Songs spiegelt die Liebe des King of Pop für diese Jahreszeit mit ihren Kostümen, dem Wechselspiel von Dunkelheit und Licht, Verwandlungen und Überraschungen wieder. Das Album wird physisch in zwei Formaten erhältlich sein: Als CD und als Glow-In-The-Dark-Vinyl (ab 27. Oktober) und beide werden ein für das jeweilige Format eigenes Poster beinhalten.

Passenderweise verbirgt sich sowohl hinter dem Poster als auch hinter dem Artwork das erste Augmented-Reality-Erlebnis, das je für ein Michael-Jackson-Projekt entwickelt wurde.

Jeder Track ist auf seine Weise bemerkenswert. „Dirty Diana“ zum Beispiel war der fünfte aufeinanderfolgende No.1-Song aus dem Album „Bad“ – dem Album, das auch alle Rekorde in Sachen aufeinanderfolgende Top-Chart-Singles aus einem einzigen Album angeht; „Thriller“, aus der Feder von Rod Temperton, war die siebte Single einer beispiellosen Serie von sieben Top-Ten-Singles allein aus Thriller, dem meistverkauften Album aller Zeiten, und der Top-5-Hit „Scream“ ist das einzige Duett von Michael Jackson und seiner Schwester Janet.

Daneben bietet das Album Lieblingssongs der Fans aus dem Albumrepertoire von The Jacksons wie „Torture“ und „This Place Hotel“ (der ersten Single, die Michael im Alleingang geschrieben, komponiert und arrangiert hat). Außerdem, zum ersten Mal auf einem Michael-Jackson-Album: „Somebody’s Watching Me“, der internationale Hit von Rockwell (Sohn des Motown-Gründers Berry Gordy jr.) aus dem Jahre 1985 mit der von Michael gesungenen Kult-Hookline (Video unten)

Fans sind eingeladen, an den offiziellen Feierlichkeiten anlässlich des Michael Jackson Albums teilzunehmen. Die Veranstaltungen werden diesen Herbst in sechs großen Städten auf der ganzen Welt stattfinden: Paris, London, Sydney, Berlin, Los Angeles und Tokio.

Unter anderem präsentieren die Events Vorführungen von Michaels sieben Kurzfilmen aus dem Album, inklusive des ungekürzten, 40-minütigen Michael Jackson’s Ghosts, das nach der Uraufführung bei den Filmfestspielen in Cannes 1997 nur selten gezeigt wurde. Im Anschluss wird es eine Aftershowparty geben. Weitere Informationen zu den offiziellen Album-Feierlichkeiten werden in den kommenden Tagen bekanntgegeben.

Trackliste von “Scream”:

1. This Place Hotel

2. Thriller

3. Blood On The Dance Floor

4. Somebody’s Watching Me

5. Dirty Diana

6. Torture

7. Leave Me Alone

8. Scream

9. Dangerous

10. Unbreakable

11. Xscape

12. Threatened

13. Ghosts

Bonus Track: Blood On The Dance Floor X Dangerous (The White Panda Mash-Up)