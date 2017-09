Angela Merkel: So hat sie also in der Schule beschissen

Freitag, 08. September 2017, 21:10 Uhr

Immer pünktlich zu den Wahlen plaudert Angela Merkel aus dem privaten Nähkästchen. Die 63-jährige, gebürtige Hamburgerin erinnert sich an ihre Kindheit und Jugend, als sie mit einigen ihrer Klassenkameraden auf eine Idee gekommen ist, wie sich Bücher schneller lesen lassen.

Miss Merkel (CDU) besucht Grundschüler und ihre Eltern in Stralsund. Foto: Jens Büttner

Die Bundeskanzlerin, die Berichten zufolge 18.820 Euro im Monat verdienen soll, hat heute ein Geheimnis aus ihrer Kindheit verraten. Grundschülern beichtete sie beim Start des Lese-Projektes „Bücherturm“, dass sie früher bei der Schullektüre auch mal geschummelt habe.

„Als wir früher einmal dicke Bücher lesen mussten, haben wir uns auch mal eins geteilt. Der Eine hat die erste Hälfte gelesen, der Andere die zweite. Dann haben wir, wenn uns unser Lehrer später gefragt hat, was drinnen stand, unser Wissen zusammengetragen„, sagte Merkel. „Aber ihr lest ja aus Freude“, ermahnte sie die Kinder, beim Lesen nicht zu schummeln. Hahaha!

Rund 1400 Grundschüler wollen im Rahmen des Projekts „Büchertürme“ in diesem Schuljahr den Turm der Stralsunder Jakobikirche „erlesen“. Das bedeutet, dass sie etwa 7000 Bücher lesen müssen, die aufeinandergestapelt einen etwa 68 Metern hohen Turm ergeben.

Und was die Kanzlerin betrifft, die ja privat durchaus witzig sein soll, fassen wir hier noch die letzten Erkenntnisse über sie zusammen: „Ich zerstampfe die Kartoffeln immer selbst mit einem Kartoffelstampfer und nicht mit der Püriermaschine“, erzählte sie der Illustrierten ‚Bunte‘. Hammer!

Übrigens: SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz und die Amtsinhaberin Angela Merkel (CDU) werden sich in jeweils einer Live-Sendung im ZDF den Fragen von Zuschauern stellen. Am Dienstag (12. September) um 20.15 Uhr heißt es „Klartext, Herr Schulz!“, zwei Tage später (14. September) dann „Klartext, Frau Merkel!“. Das teilte das ZDF in Mainz heute mit. Die Sendung wird vom ZDF-Chefredakteur Peter Frey und der Hauptstadtstudioleiterin Bettina Schausten moderiert. (dpa/KT)