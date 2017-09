"Early Man" kommt: Von den Machern von "Wallace & Gromit"

Freitag, 08. September 2017, 20:26 Uhr

Den Abschied vom Sommer dürfen wir uns Dank des legendären Animationsfilmstudio Ardman mit einem ersten Trailer zu dem kommenden Steinzeit-Spektakel „Early Man“ versüßen.

Foto: Studiocanal

Die putzigen Knetmännchen sind nicht totzukriegen! Der neue Animationsstreifen ist die erste Regiearbeit des vierfachen Oscar-Gewinners Nick Park seit „Wallace & Gromit: Auf der Jagd nach dem Riesenkaninchen“. Mit Unterstützung des Drehbuchautors Mark Burton („Shaun das Schaf – Der Film“) entwickelt Park in „Early Man“ erneut urkomische Figuren in einem einmaligen Setting.

Angesiedelt in der Vorzeit, als urzeitliche Kreaturen und wollige Mammuts die Erde bevölkerten, erzählt der Filmsspaß, die Geschichte vom gewitzte Steinzeitmensch Dug und dessen Kumpel, dem prähistorischen Wildschwein Hognob. Ersterer bringt seinen Stamm dazu, gemeinsam den Kampf gegen die überheblichen Bronzezeitmenschen aufzunehmen und sich mit seinen ganz eigenen Mitteln durchzuschlagen…

Foto: Studiocanal

Studiocanal ist Koproduzent des neuen Stop-Motion-Abenteuers und wird den Film in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Australien und Neuseeland in die Kinos bringen und übernimmt zudem den Weltvertrieb. Fans müssen sich in Geduld üben: „Early Man“ kommt erst am 26. April 2018 in die hiesigen Filmtheater.

Foto: Studiocanal