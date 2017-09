Cristiano Ronaldo: Selbewusster durch ein paar Spritzer

Samstag, 09. September 2017, 7:51 Uhr

Cristiano Ronaldo hat einen neuen Duft herausgebracht. Der 32-Jährige brachte vor kurzem ‚CR7‘ auf den Markt und verrät nun, dass das Produkt seine Geheimwaffe sei, da nur ein Spritzer jeden Morgen dazu führe, dass er sich sofort „selbstbewusster“ fühle.

Foto: Oscar Gonzalez/WENN.com

Beim Launching-Event, das im Museo ABC in Madrid stattfand, sagte der Fußballer über seine neueste Kreation: „Wo auch immer ich hingehe, habe ich ‚CR7‘ dabei, damit ich mich unterwegs auffrischen und sichergehen kann, dass ich mich immer gut fühle.“ Das Produkt habe er kreiert, damit er etwas habe, das leicht genug sei, um es jeden Tag tragen zu können und ihn auch repräsentiere. Der Schönling erklärte weiter: „Ich wollte, dass mich jeder Teil des Duftes repräsentiert, von der Flasche über die Verpackung, bis hin zur Kampagne und Rot ist meine Lieblingsfarbe – sie ist mutig, selbstbewusst, dynamisch und man erinnert sich an sie.“

Ein Beitrag geteilt von Cristiano Ronaldo (@cristiano) am 8. Sep 2017 um 9:12 Uhr

Neben dem Parfüm selbst zeigte der Portugiese auch den Film zur Kampagne, der den Namen ‚My Fragrance Your Game‘ trägt. Darüber erzählte er: „Mein neues ‚CR7‘-Parfüm ist ein Duft für jeden Tag und ich glaube daran, dass man jeden Tag genießen muss. Der Film zeigt verschiedene Aspekte meines Lebens und ich möchte, dass er meine Fans dazu inspiriert, das Selbstbewusstsein zu haben, das Leben so gut es geht zu genießen und ihren Träumen zu folgen. Viele Leute sehen mich nur auf dem Spielfeld und natürlich ist der Fußball ein riesiger Teil meines Alltags, aber ich trainiere auch hart im Fitnessstudio, ich interessiere mich für Mode, ich gehe gerne zu Events, aber ich liebe es auch, zu Hause zu sein und mit meinen Freunden Videospiele zu spielen. Mein Leben hat viele verschiedene Seiten und dieser Duft zeigt das, deshalb wollte ich Fans in meine Welt lassen und Dinge zeigen, für die ich eine Leidenschaft habe.“