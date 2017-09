Hier gewinnen: DVD/CD-Set "Madonna - Rebel Heart Tour"

Samstag, 09. September 2017, 19:20 Uhr

Madonna-Fans können es kaum erwarten: am 15. September erscheint der Konzertfilm „Madonna – Rebel Heart Tour“! Die Welttournee begann am 9. September 2015 in Montreal und führte die Poplegende während der nächsten sieben Monate durch die Musikarenen in 55 Städten auf vier Kontinenten.

Foto: Sakura/WENN.com

Der Höhepunkt der Zusammenstellung sind die Aufnahmen von den Shows in der Qudos Bank Arena (früher Allphones Arena) in Sydney, Australien, im März 2016. Insgesamt umfasste die Riesen-Tour 82 Auftritte und eine zusätzliche “Tears Of A Clown”-Fanclub-Show in Melbourne. Mit 1.045.479 Zuschauern spielte die Tour 169,8 Mio. Dollar ein.

Mit jetzt mehr als 1,31 Mrd. verkauften Tickets im Laufe ihrer Karriere ist Madonna die erfolgreichste Livekünstlerin in der Geschichte von Billboard Boxscore. Außerdem ist sie der vierterfolgreichste Touract seit dem Beginn des Trackings im Jahr 1990.

Der Film erscheint als Download, DVD und Blu-ray mit reichlich Bonusinhalten sowie als Live-Album mit insgesamt 22 Songs von der „Rebel Heart Tour“ als Doppel-CD und Download. Außerdem werden DVD- und Blu-ray-Versionen mit einer Audio-CD mit Highlights von der gefeierten Tour erhältlich sein.

Foto: Universal Music

