Jennifer Lopez: Hier stehen die Zwillinge stramm

Samstag, 09. September 2017, 18:49 Uhr

Kinder, wie die Zeit vergeht! Jennifer Lopez präsentierte ein nigelnagelneues Foto ihrer Zwillinge Emma und Max auf Instagram.

Ein Beitrag geteilt von Jennifer Lopez (@jlo) am 7. Sep 2017 um 8:10 Uhr

Die beiden Neunjährigen – aus der gemeinsamen Ehe mit Sänger Marc Anthony – zeigen sich am ersten Tag eines neuen Schuljahres halbwegs stolz in ihren Schuluniformen. Dazu schrieb die berühmte Mama (48): „So stolz auf meine Babys … #notbabiesanymore # 4thgrade #love“. Jetzt gehen die beiden also schon in die vierte Klasse!

Schon ihren neunten Geburtstag feierte Lopez im Februar auch auf Instagram und postete damals ebenso stolz: „Emme und Maximilian… Ich kann nicht glauben, dass es heute neun Jahre her ist, dass mir Gott die größten Segnungen meines Lebens anvertraut hat. Er hatte mir endlich meine wunderschönen Zwillinge geschickt, meine Babys, meine Liebe und mein Leben in zwei kleinen Menschen. Ich habe mich wie die glücklichste Frau auf Erden gefühlt und das bisher jeden Tag“.

J.LO am Set von „Shades of Blue“. Foto: WENN.com

Derzeit engagiert sich Lopez übrigens in einer aktuellen Kampagne des italienischen Luxuslabels Missoni. Darin geht es um ein 35 Dollar teures T-Shirt im typischen Missoni-Print, dessen komplette Verkaufserlöse an insgesamt zwölf regionale Wohltätigkeits- Einrichtungen im Kampf gegen Brustkrebs geht. (PV)