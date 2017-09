Daniel Craig: So schräg haben wir ihn noch nie gesehen

Sonntag, 10. September 2017, 20:42 Uhr

Daniel Craig ist einer der vielen Stars in ‚Lucky Logan’, der neuen Gaunerkomödie von Steven Soderbergh. Anders als die Luxus-Ganoven in den Filmen seiner ‚Ocean’s‘-Reihe müssen die beiden Protagonisten hier ihren Gangster- Job aber erst lernen. Und das macht sie äußerst sympathisch!

Foto: Studiocanal

Daniel Craig, der vornehmlich als James Bond bekannt ist, genoss die seltene gewordene Gelegenheit, als schräger Sprengstoffexperte Joe Bang sein komisches Talent unter Beweis zu stellen. „Ich habe schräge Typen früher schon gespielt, aber das ist eine ganze Weile her“, erzählte der Brite, der neben den Stars des Films, Channing Tatum und Adam Driver, eine der großen Nebenrollen spielt. „Aber es wurde mir nicht der volle Einsatz abverlangt, weil es ja im Grunde Channings und Adams Geschichte ist. Ich konnte einfach beim Dreh auftauchen, mein Bestes geben und Spaß mit der Figur haben.“

Ohne vor dem Dreh irgendwelche Abweisungen von Steven Soderbergh erhalten zu haben, beschloss Craig, sich auf eigene Faust neben dem Akzent auch vor allem äußerlich radikal neu zu erfinden: Mit einer strohblond gefärbten Bürstenfrisur!

„Ich ging in die nächste Drogerie, holte mir eine Flasche Bleichmittel und bearbeitete meine Haare“, erzählte er in der Mitteilung des Verleihers. „Das Ergebnis zeigte ich den Leuten aus der Haar- und Make up-Abteilung und sie nickten nur: Passt!“

Foto: Claudette Barius/ Fingerprint Releasing

Soderbergh hatte mit Craig 2005 als Produzent den Film ‚The Jacket‘ gedreht. Beide kannten sich also schon. Dem Regisseur war klar, dass Craig Gefallen an seinem Part finden würde, weil „Joe Bang eigentlich die beste Rolle im ganzen Film ist“, wie er erklärte. „Er hat die besten Dialogzeilen und macht in einem Drittel des Films lauter unterhaltsame Sachen, ohne die Verantwortung zu haben, als Hauptfigur die Geschichte tragen zu müssen.“

‚Lucky Logan‘ startet am 14. September in den deutschen Kinos.