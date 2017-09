Ist Brad Pitt wieder verliebt?

Sonntag, 10. September 2017, 9:21 Uhr

Brad Pitt soll angeblich wieder verliebt sein. Das behauptet ausgerechnet ‚Radar Online‘, Internet-Ableger des US-Revolverblattes ‚National Enquirer‘, berüchtigt für seine unseriöse Berichterstattung.

Ruth Negga im Juni. Foto: Guillermo Proano/WENN.com

Vor gerade mal einem Jahr trennte sich der Star von seiner Frau Angelina Jolie und stritt sich öffentlich um das Sorgerecht der sechs Kinder. Mittlerweile sollen sich die beiden für ihre Sprösslinge auf einen Kompromiss geeinigt haben und sogar das Gerücht, sie könnten wieder zusammenkommen, machte die Runde. Nun aber heißt es, der 53-Jährige sei wieder verknallt und zwar in seine Kollegin Ruth Negga.

Laut ‚Radar Online‘ arbeiten die beiden zusammen an einem Film, der Star selbst habe die 35-Jährige persönlich engagiert. Und Pitt ist ja bekanntlich Experte darin, sich in seine Schauspielkollegin am Set zu verlieben. Ein Insider orakelt: „Es wäre keine Überraschung, wenn sie seine neue Freundin wird.“ Und schon wird daraus von unzähligen Medien eine Schlagzeile gebastelt!

Allerdings ist Negga die Freundin von Schauspieler Dominic Cooper, mit dem sie in London lebt. Dies soll sie allerdings nicht davon abhalten, Brad in seinem Haus in Los Feliz zu besuchen. Die Beziehung von Cooper und Negga soll zudem nicht gerade gut laufen. „Brad ist sehr wählerisch, mit wem er jetzt Zeit verbringt. Aber in Ruth hat er eine Seelenverwandte gefunden, die seinen Intellekt herausfordert“, so der Insider weiter. Es bleibt also spannend…