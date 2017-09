Demi Lovato: Hoch lebe die Ehrlichkeit!

Montag, 11. September 2017, 11:10 Uhr

Demi Lovato will immer ehrlich sein. Die 25-jährige Sängerin ist in einer Familie aufgewachsen, die immer ehrlich zueinander war. Dadurch sei sie nun in der Lage, ihr Leben zu leben, da sie so auf dem Teppich geblieben sei.

Foto: Guillermo Proano/WENN.com

Demi erklärt im Interview mit dem ‚Fabulous‘-Magazin: „Es ist wichtig, ehrlich zu sein. So zu sein war immer natürlich für mich. Ich bin mit so vielen brutal ehrlichen Familienmitgliedern aufgewachsen, die mich nicht anders sein ließen. Sie machen die Sachen für mich real und helfen mir, auf dem Teppich zu bleiben.“ Neben Ehrlichkeit setzt Demi jedoch auch auf Unabhängigkeit. Das habe die ‚Sorry Not Sorry‘-Sängerin nach der Trennung von ihrem Verlobten, dem MMA-Kämpfer Guilherme ‚Bomba‘ Vasconcelos, gelernt.

Ein Beitrag geteilt von Demi Lovato (@ddlovato) am 9. Sep 2017 um 10:02 Uhr

Erst habe sie jedoch Schwierigkeiten gehabt, alleine klarzukommen, wie sie vor einiger Zeit auf ‚SiriusXM‘ erzählte: „Ich dachte mir ‚Oh mein Gott, was soll ich tun? Was soll ich abends alleine machen?‘ Aber ich lerne, das Alleinsein zu genießen und ich denke, das ist die wichtigste Sache, die du für dich selbst machen kannst, vor allem als Frau – deine Unabhängigkeit zu finden. Ich finde großen Gefallen daran, unabhängig zu sein, alleine zu wohnen und mich durch das Erwachsenenleben zu navigieren.“