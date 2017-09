Reese Witherspoon: Huldigung zum 18. Geburtstag der Tochter

Montag, 11. September 2017, 9:10 Uhr

Reese Witherspoon ist stolz auf ihre Tochter Ava Philippe. Die 41-jährige Schauspielerin meldete sich auf Instagram, um ihrer Tochter, die sie gemeinsam mit ihrem Ex Ryan Philippe großzieht, alles Gute zum 18. Geburtstag zu wünschen.

Foto: Brian To/WENN.com

Neben ein älteres Foto der beiden Blondinen schrieb Reese: „Alles Gute zum 18. Geburtstag für mein süßes Mädchen Ava Philippe. Deine Güte, Anmut, Intelligenz und dein Humor lassen mich immer wieder staunen. Ich liebe dich und dein RIESIGES Herz und ich bin so glücklich, deine Mutter sein zu dürfen.“

Dass der ‚Wild‘-Star seine Tochter zu einer starken Frau erzogen hat, liegt auf der Hand, wenn man betrachtet, wie Reese sich in der Vergangenheit bereits für Frauen in Hollywood eingesetzt hat. Dem ‚Glamour‘-Magazin erzählte sie über die Probleme, die man als Frau in der Traumfabrik aushalten muss: „Ich hatte wirklich Studios, die gesagt haben ‚Wir wollen keine Filmbiographien über Frauen machen‘ oder noch einfacher ‚Wir wollen keine Storys, in denen es um Frauen geht‘. Mein erster Versuch als Produzentin von ‚Gone Girl‘? Jedes Studio lehnte ab, außer einer.“