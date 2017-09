Sarah Nowak: "Mein Bäuchlein wächst und wächst"

Montag, 11. September 2017, 21:10 Uhr

Sarah Nowak kann es schon gar nicht mehr erwarten, ihre Prinzessin in den Armen zu halten. Die 26-jährige Blondine lässt ihre Fans in all ihren Social Media-Kanälen hautnah an ihrer Schwangerschaft teilhaben.

Ein Beitrag geteilt von Sarah Nowak (@sarahnowak) am 11. Sep 2017 um 1:51 Uhr

Regelmäßig liefert sie Updates zu den Babyvorbereitungen und posiert als sexy Schwangere in verschiedenen Outfits. Dazu gibt es natürlich die passenden Tipps für alle werdenden Mütter, denen es genauso wichtig ist, „sexy und mit Style durch die Schwangerschaft“ zu gehen, wie sie auf Instagram teilte.

Die neue Woche startete die ehemalige ‚Der Bachelor‘-Kandidatin wieder mit einem Post für die Fans. Unter das Bild, das sie und ihren Liebsten Dominic zeigt, schrieb sie: „Guten Morgen. Wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Bei uns steht heute auch einiges an – Motivation muss her. Mein Bäuchlein wächst und wächst – in den letzten 2 Wochen hat der einen ordentlichen Schub gemacht.“

Ein Beitrag geteilt von Sarah Nowak (@sarahnowak) am 9. Sep 2017 um 7:42 Uhr

Die YouTuberin befindet sich derzeit in der Schwangerschaftswoche 28 und ist laut den Hashtags sichtlich „glücklich.“ Dass sie schon fleißig am Einkaufen für die zukünftige Klein-Sarah war, zeigte sie bereits gestern (10. September) auf Instagram. Dort postete sie stolz die Ausbeute, natürlich alles in rosa, und kündigte an, dass es nun nur mehr zwölf Wochen bis zur Entbindung sind. Ihre Fans scheinen mindestens genauso erfreut über den baldigen Nachwuchs zu sein wie die Mama selbst und kommentierten: „Voll süß, ich glaube, euer Baby wird sich bei euch so wohl fühlen“ oder „Oh mein Gott, wie süüüüüüüß.“

Und ja: Die beiden sind selbst ein so süüüüßes Paar!