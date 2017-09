Cathy und Mats Hummels und der Nachwuchs: Es wird ein...

Dienstag, 12. September 2017, 18:50 Uhr

Neues gibt es von Cathy und Mats Hummels (28), die ihr erstes Kind erwarten. Die 29-jährige teilte jetzt das Geschlecht des ersten gemeinsamen Babys mit.

Foto: Patrick Hoffmann/WENN.com

Auf Instagram postet die Designerin ein Porträt von sich mit einem Kussmund. Dahinter steckt ein Geburtstagsgruß an eine ihr besonders Nahestehende. Cathy schrieb in Englisch: „Herzlichen Glückwunsch an meine beste Freundin und Patentante meines Sohnes, Jess Rima! Danke, dass du immer an meiner Seite bist.“

Die Schwangerschaft verriet das It-Girl Mitte Juli mit einem Foto. Im Januar soll der sehnsüchtig erwartete Nachwuchs das Licht der Wert erblicken. Und auf Instagram postete sie seither immer mal wieder Bilder mit Babybauch.