Cheryl Cole bevorzugt Öl im Gesicht

Dienstag, 12. September 2017, 11:09 Uhr

Cheryl Cole schwört auf Kokosnussöl. Die ehemalige Girls Aloud-Sängerin brachte vor fünf Monaten ihren Sohn Bear, den sie gemeinsam mit ihrem Freund Liam Payne großzieht, zur Welt.

Foto: John Rainford/WENN.com

Als frisch gebackene Mutter hat die Musikerin keine Zeit, um Schönheitspflege zu betreiben – deshalb benutzt sie das exotische Öl als Ersatz für Feuchtigkeitscreme. In ihrem ersten Interview nach der Geburt sagt Cheryl in der TV-Show ‚This Morning‘: „Ich benutze Kokosnussöl von oben bis unten. Man kann es tatsächlich essen, in seine Haare machen oder ins Gesicht, auf den Körper…es ist eine großartige Sache.“

Ein Beitrag geteilt von Cheryl (@cherylofficial) am 1. Aug 2017 um 8:31 Uhr

Dass Cheryls gutes Aussehen nicht von ungefähr kommt, ist wohl jedem Fan bewusst. Ihre Expertise benutzt die Fashionista dabei auch, um ihren Freund in Szene zu setzen. Erst kürzlich verriet Liam im Interview, dass Cheryl ihm seine Garderobe aussuche. Gegenüber dem ‚Daily Star‘ gestand er: „Ich kaufe tolle Sachen. Ich weiß, was ich kaufen möchte, aber ich weiß nicht, wie ich es tragen muss. Deshalb sagt sie mir ‚Du musst das und das miteinander kombinieren'“.