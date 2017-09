Das ist Ann-Kathrin Brömmel für ihre Hochzeit wichtig

Dienstag, 12. September 2017, 18:20 Uhr

Ann-Kathrin Brömmel spricht über ihre bevorstehende Hochzeit mit Mario Götze. Der Fußballer hat der Modelschönheit erst vor kurzem einen romantischen Heiratsantrag gemacht und dies auf Instagram mit seinen Fans geteilt.

Foto: Patrick Hoffmann/WENN.com

Das dazugehörige Foto der beiden, die sich liebevoll umarmen, erntete natürlich zahlreiche Likes und die Fans freuten sich mit dem Liebespaar. Nun verriet die 27-Jährige ihre Vorstellungen für den besonderen Tag – oder vielmehr, für den besonderen Auftritt.

Auf der ‚Fashions Night Out‘ von ‚Vogue‘ in Düsseldorf sprach Ann-Kathrin mit ‚Promiflash‘ und schilderte, was für sie an ihrem einmaligen Tag gar nicht ginge: „Für mich auf jeden Fall diese Haarsprayfrisuren, diese Betonhaare.“

Ein Beitrag geteilt von ANNKATHRIN VIDA BRÖMMEL (@annkathrin_vida) am 30. Jul 2017 um 10:30 Uhr

Sie hat da nämlich ganz andere Vorstellungen von sich als Braut neben ihrem Liebsten: „Ich möchte es einfach locker leicht, so wie ich im Alltag auch aussehe. Nicht, dass ich dann da vorne stehe, und sehe aus, wie ein komplett anderer Mensch. Ganz natürlich, ganz normal.“

Wann genau die Hochzeit stattfinden wird, ist bisher noch nicht bekannt. Und auch wo, bleibt noch ein Rätsel – bei einem Interview mit ‚Grazia‘ meinte Ann-Kathrin noch, dass es ihr ganz egal sei, „ob das nun in Italien, Spanien [oder] Deutschland passiert.“