Hans Zimmer: Der König des Bombast-Sounds wird 60!

Dienstag, 12. September 2017, 20:23 Uhr

Der deutsche Musiker Hans Zimmer feiert heute (12. September) einen ganz besonderen Tag – er wird 60 Jahre alt. Das Musiktalent, das als Filmkomponist und Produzent mit seinem Bombast-Sound weltweit Erfolge vorweisen kann, darf sich heute selber zelebrieren.

Foto: KIKA/WENN.com

Als in Frankfurt am Main geborener Künstler hat er das geschafft, wovon viele Menschen träumen: Ihm gelang der internationale Durchbruch und das hohe Ansehen in Hollywood. Seine Filmmusik zählt zu den erfolgreichsten der letzten Jahrzehnte und er konnte bereits zahlreiche Preise absahnen.

So zum Beispiel gewann seine Komposition für ‚Der König der Löwen‘ einen Oscar, Grammy und den Globe Award – um nur ein erfolgreiches Projekt von Hans zu nennen. Er selbst erhielt dafür Auszeichnungen beim Chicago Film Critics Association Award sowie dem BMI Film & TV Award.

Insgesamt kann das Vorzeigetalent zehn Oscar-, zwölf Golden Globe Award- und zehn Grammy Award-Nominierungen vorweisen. Auch auf dem Hollywood Walk of Fame ist der Deutsche, der einst auch bei der 80er Jahre-Combo ‚The Buggles‘ (‚Video Killed The Radio-Star‘) ein Gastspiel gab, seit 2010 verewigt. Im Jahr darauf bekam er einen in Berlin auf dem Boulevard der Stars.

Derzeit tourt Hans Zimmer erfolgreich rund um die Welt und schließt die Konzertreise für dieses Jahr am 7. Oktober im Olympic Stadium in Seoul, Südkorea, ab, wie auf seiner Webseite zu lesen ist.

Übrigens: Am 3. November 2017 veröffentlicht Eagle Rock Entertainment die Aufzeichnung seines Konzerts am 07. Mai 2016 in Prag als DVD, Blu-ray, 2CD, 4LP und digital.

Hans Zimmer: Die 10 berühmtesten Soundtracks der letzten zehn Jahre

Kung Fu Panda (2008)

The Dark Knight (2008)

Inception (2010)

Fluch der Karibik (2011)

Man Of Steel (2013)

Interstellar (2014)

The Amazing Spider-Man 2 (2014)

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Inferno (2016)

Dunkirk (2017)