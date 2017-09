Niall Horan ist noch Single - und leicht zu daten

Dienstag, 12. September 2017, 21:48 Uhr

Niall Horan lässt andeuten, ein eher zurückhaltender Date-Partner zu sein. Während eines Interviews in der ‚Fitzy and Wippa‘-Radioshow des australischen Senders ‚Nova FM‘ gab der Ire am Dienstag (11. September) zu, „immer noch Single zu sein.“

Foto: WENN.com

Daraufhin wurde er nach Details zu seinem Verhalten bei Dates gefragt und ob er schon mal gerne einen großen Aufwand betreibe, um seine Angebetete zu beeindrucken. So wollte Co-Host Michael ‚Wippa‘ Wipfli wissen: „Was ist die romantischste Sache, die du jemals für ein Mädchen gemacht hast? Hast du jemanden mit einem Privatjet mitgenommen?“

Daraufhin gab der ‚Slow Hands‘-Sänger zu, dass er dies tatsächlich schon getan habe. An sich sei der Musiker jedoch nicht sehr schwierig zu daten und offenbarte: „Ich lebe eigentlich ein ziemlich einfaches Leben.“

Ein Beitrag geteilt von Niall Horan (@niallhoran) am 29. Aug 2017 um 4:07 Uhr

Vielleicht kann er deshalb Las Vegas als Ziel eines romantischen Treffens auch nichts abhaben. Auf den Vorschlag hin entgegnete er nämlich nur: „Bringe niemanden nach Vegas!“ Zu Nialls Exfreundinnen zählen Ellie Goulding, Selena Gomez und die australische Schönheit Melissa Whitelaw – vor allem aber mit Ellie habe er noch immer „viel zu lachen“.