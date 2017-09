Carey Mulligan: Baby Nr. 2 ist da!

Mittwoch, 13. September 2017, 21:50 Uhr

Carey Mulligan hat ihr zweites Kind auf die Welt gebracht. Die britische Schauspielerin (‚Der große Gatsby‘) und ihr Mann, der Mumford and Sons-Frontmann Marcus Mumford, sind zum zweiten Mal Eltern geworden.

Foto: Euan Cherry/WENN.com

Das Baby soll laut ‚Us Weekly‘ diese Woche auf die Welt gekommen sein. Das Paar, das sich 2011 verlobte und ein Jahr später heiratete, hat bereits eine Tochter, die 2015 auf die Welt kam. Nun darf sich Evelyn Grace also über ein süßes Geschwisterchen freuen – ob es ein kleiner Bruder oder eine kleine Schwester geworden ist, ist leider nicht bekannt.

Noch kein Statement

Auch ein offizielles Statement der zwei Stars über ihr frisches Elternglück bleibt noch aus, ebenso wenig bekannt ist der Name des neuen Familienzugangs. Bereits am Montag (11. September) wurde die 32-Jährige beim Toronto International Film Festival, bei dem sie für ihren neuen Film ‚Mudbound‘ warb, ohne ihre Babykugel gesichtet. Noch im Juni präsentierte die hübsche Blondine ihren runden Bauch sichtlich stolz in der Öffentlichkeit, als sie mit ihrem Partner zu einem romantischen Abendessen in London ausging.